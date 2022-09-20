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Мантуров заявил о настрое иностранного бизнеса вернуться в Россию

Ян Брацкий
02:08 20.09.2022
Со слов вице-премьера и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, ведомство внимательно следит за ситуацией с «уходящими» компаниями и при необходимости оказывает содействие.
Мантуров заявил о настрое иностранного бизнеса вернуться в Россию
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Приостановившие бизнес на территории России или вовсе ушедшие с рынка иностранные компании, как правило, заинтересованы в своем возвращении. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы сейчас предпочитаем преждевременно не раскрывать не только детали, но даже сам факт тех или иных переговоров, чтобы лишний раз не спровоцировать внешнее давление на иностранный бизнес. Могу сказать одно - компании, приостановившие или прекратившие работу на российском рынке, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем. В связи с этим они рассматривают различные решения, в том числе передачу активов отечественным инвесторам», - рассказал он в беседе с «Известиями».

С его слов, речь идет о продаже активов местному менеджменту, отраслевым партнерам или франчайзи. Во всех случаях, компания сама принимает решение, уточнил Мантуров, а Минпромторг оказывает содействие, помогая выработать приемлемое для всех сторон решение.

Ранее Денис Мантуров заявил, что объем ввезенных в Россию по параллельному импорту товаров к концу года составит не менее $20 млрд. До этого вице-премьер отмечал, что механизм параллельного импорта в Россию будет продлен на весь 2023 год, при этом не исключена возможность продления программы на 2024 год и последующие года.

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