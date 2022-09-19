Мантуров: до конца года по программе параллельного импорта в Россию ввезут товаров на $20 млрд

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил продления программы параллельного импорта до 2024 года и далее.

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Объем ввезенных в Россию по параллельному импорту товаров к концу года составит не менее $20 млрд. С таким заявлением выступил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. С его слов, западные компании, покинувшие российский рынок, как правило, заинтересованы в возвращении в будущем.

«Они рассматривают различные решения, в том числе передачу активов отечественным инвесторам», - рассказал Мантуров в интервью «Известиям».

Ранее Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта в Россию будет продлен на весь 2023 год, при этом не исключена возможность продления программы на 2024 год и последующие года.

Вице-премьер РФ также отметил, что механизм продолжит действовать в том же формате, что и ранее. Это означает, что есть список товаров продолжит корректироваться в соответствии с решением компаний по возобновлению или прекращению поставок своей продукции в Россию. Параллельный импорт – одна из мер поддержки, ранее принятая правительством России в условиях международных санкций. Подобный режим позволяет ввозить в страну различные товары без согласия на это правообладателей.