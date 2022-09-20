Главы МИД ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине

Ранее власти Словении заявили о готовности передать Украине 28 танков модели М-55S в обмен на боевую технику из ФРГ.

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Главы МИД стран Евросоюза обсудили в Нью-Йорке в ходе неформальной встречи создание специальной миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Об этом на специальном брифинге заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы продолжили обсуждение нашего предложения о создании в Евросоюзе миссии по оказанию военной помощи. Можно сказать, что работа ведется», - цитирует заявление Борреля РИА Новости.

Ранее стало известно о планах властей Словении передать Украине 28 танков модели М-55S. Взамен Германия передаст Словении 40 военно-транспортных машин, 35 тяжелых погрузчиков и пять автоцистерн. Сообщается, что подобный обмен по телефону обсудили премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер ФРГ Олаф Шольц. До этого официальная Любляна уже передала Киеву 35 боевых машин пехоты с орудием калибра 20 мм.