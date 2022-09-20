Словения передаст Украине 28 танков М-55S

В обмен на это официальный Берлин передаст Любляне десятки военно-транспортных машин, погрузчиков и автоцистерн.

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Власти Словении передадут Украине 28 танков модели М-55S. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства страны.

Взамен Германия передаст Словении 40 военно-транспортных машин, 35 тяжелых погрузчиков и пять автоцистерн. Сообщается, что подобный обмен стал предметом телефонного разговора премьер-министр Словении Роберта Голоба и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Данный обмен укрепит сотрудничество в области обороны между Словенией и Германией», - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины получат танки, которые находятся на хранении в арсеналах страны, сообщил портал 24ur. Это не первая отправка тяжелой боевой техники на Украину. До этого официальная Любляна передала Киеву 35 боевых машин пехоты с орудием калибра 20 мм.

Между тем, Организация Объединенных Наций всерьез обеспокоена поставками вооружений на Украину. С таким заявлением ранее выступила заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу. По ее мнению, масштабный приток вооружений в зоны конфликтов может привести к их утечке на черный рынок.