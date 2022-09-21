«Если я вернусь...»: что сказал Герой России Таймураз Есенов на допросе в украинском плену

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«Если я вернусь домой, то возьму автомат и приеду убивать вас, фашистов» - это единственное, что услышали от российского военнослужащего Таймураза Есенова захватившие его в плен украинские националисты. Старший сержант командовал танком в составе батальонно-тактической группы. Во время боя у одного из стратегических населенных пунктов бронемашина была подбита, а сам Таймураз попал в плен.

Его долго избивали и пытали, пытаясь узнать место расположения подразделений российских войск. Старший сержант Есенов молчал, периодически теряя сознание. Собрав последние силы он прокричал свои слова. Сейчас Таймураз числится в списках пропавших без вести. Сегодня первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов вручил «Золотую Звезду» Героя России его родственникам. Церемония передачи награды прошла в столице Республики Северная Осетия - Владикавказе.

«Ваш сын, ваш муж, ваш брат совершил героический поступок. Находясь в условиях, когда он не мог ответить, как воин, он проявил такую силу духа, что наши враги ничего не смогли с этой силой поделать. Примите наше глубочайшее уважение за то, что воспитали такого сына», - сказал Цаликов.

Ранее в городе Невинномысск Ставропольского края открыли памятный знак Герою России - защитнику Донбасса. Он посвящен Герою РФ Владимиру Жоге, погибшему 5 марта в городе Волновахе. Тогда Владимир Жога обеспечивал выход мирных жителей из города, закрывая женщин и детей от огня националистов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.