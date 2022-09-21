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Цаликов вручил Звезду Героя России родственникам погибшего в СВО Таймураза Есенова

00:00 21.09.2022
В начале сентября Указом президента РФ старшему сержанту Таймуразу Есенову за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, было присвоено звание Героя России.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов вручил «Золотую Звезду» Героя России родственникам Таймураза Есенова, который погиб во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции. Церемония передачи награды прошла в столице Республики Северная Осетия - Владикавказе.

«Золотая Звезда Героя Российской Федерации - это самая высокая оценка нашей Родины боевой работы военнослужащего. Абсолютно уверен, что подвиг Таймураза станет примером для тысяч молодых ребят по всей России», - отметил Цаликов.

В начале сентября Указом президента Российской Федерации Владимира Путина старшему сержанту Таймуразу Есенову за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, было присвоено звание Героя России.

«Ваш сын, ваш муж, ваш брат совершил героический поступок. Находясь в условиях, когда он не мог ответить, как воин, он проявил такую силу духа, что наши враги ничего не смогли с этой силой поделать. Примите наше глубочайшее уважение за то, что воспитали такого сына», - добавил замминистра.

Экипаж танка под командованием старшего сержанта Есенова в составе батальонной тактической группы при подходе к стратегически важному населенному пункту вступил в бой с превосходившими силами противника. Ведя огонь и умело маневрируя от постоянного минометного обстрела, боевая машина Есенова вывела из строя две вражеские бронемашины и уничтожила до 30 украинских националистов. В ходе ожесточенного боя выстрелом из противотанкового ракетного комплекса врага танк Таймураза был подбит. Для сохранения жизни экипажа военнослужащий приказал подчиненным покинуть подбитую неисправную машину, замаскироваться в ближайшей роще и с наступлением темноты выдвинуться в район расположения российских войск.

Сориентировавшись на местности, экипаж скрытно выдвинулся в сторону дислокации расположения подразделений ВС РФ, однако попал в засаду, которая была подготовлена боевиками. В ходе боестолкновения Таймураз был ранен и потерял сознание, а когда очнулся, то понял, что попал в плен. Во время проведения допроса старший сержант Есенов отказался разговаривать с националистами и предоставлять им какую-либо информацию о российских вооруженных силах.

Неонацисты, услышав это, жестоко избили его, после чего Таймураз снова потерял сознание. По прошествии времени националисты, продолжая избиение старшего сержанта Есенова, попытались снова выпытать у него информацию о расположении военнослужащих ВС РФ. Несмотря на явную угрозу своей жизни, оставаясь верным воинскому долгу и превозмогая нечеловеческую боль, Таймураз Есенов с презрением врагу выкрикнул фразу: «Если я вернусь домой, то возьму автомат и приеду убивать вас, фашистов!».

Ранее в городе Невинномысск Ставропольского края открыли памятный знак Герою России - защитнику Донбасса. Он посвящен Герою РФ Владимиру Жоге, погибшему 5 марта в городе Волновахе. Тогда Владимир Жога обеспечивал выход мирных жителей из города, закрывая женщин и детей от огня националистов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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