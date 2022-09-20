На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6.1

Очаг землетрясения залегал в 28 километрах от села Никольское Алеутского округа.

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Сегодня в 21.23 по московскому времени у острова Беринга на Камчатке произошел подземный толчок магнитудой 6.1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения залегал в 28 километрах от села Никольское Алеутского округа. Он был на глубине 24 километра.

Напомним, что накануне на западе Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Из-за него около 1,2 миллиона человек остались без света в пяти регионах.

Также известно об одном погибшем и одном пострадавшем в результате землетрясения.