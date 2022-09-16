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Боеприпасы для HIMARS, средства борьбы с БпЛА и множество снарядов: что войдет в пакет помощи США Украине

Марина Крижановская
04:46 16.09.2022
Киеву будут направлены 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений и приборы ночного видения.
Боеприпасы для HIMARS, средства борьбы с БпЛА и множество снарядов: что войдет в пакет помощи США Украине
© Фото: Fang Zhe Xinhua Globallookpress
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Оборонное ведомство США рассказало, какое вооружение, военная техника и амуниция будут поставлены Украине в рамках выделяемых ими 600 миллионов долларов.

Сообщается, что в комплект новых поставок вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с БпЛА. Помимо этого, поставки будут включать 36 000 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений.

Также американцы поставят Киеву системы борьбы с беспилотниками, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения и утепленное обмундирование для холодной погоды. Заявление Пентагона приводит РИА Новости.

Немногим ранее американский президент Джо Байден распорядился предоставить киевским властям пакет военной помощи на 600 миллионов долларов. Он направил меморандум Госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором делегировал ему соответствующие полномочия.

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