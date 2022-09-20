Bloomberg: ЕС может разрешить перевозку угля из России для обеспечения энергобезопасности

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Еврокомиссия может разрешить перевозку российского угля в целях обеспечения энергетической безопасности в мире. Также аналогичное решение рассматривается в отношении удобрений, древесины и некоторых цементных изделий.

Разрешение содержится в руководстве по применению антироссийских санкций Евросоюза, которое находится на стадии рассмотрения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Польша и прибалтийские страны на переговорах раскритиковали возможность снятия ограничений на перевозку российского угля.

Напомним, с августа начал действовать запрет на поставки угля из России в страны Евросоюза, который содержится в пятом пакете санкций. Также в список ограничений входит и запрет на приобретение, импорт или передачу других видов твердого ископаемого топлива в ЕС.