Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него ЕС

Запрет на поставки угля из России в страны Евросоюза, который содержится в пятом пакете санкций, начнет действовать с августа 2022 года.

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В связи с введенным ЕС запретом на импорт российского угля его объемы будут направлены на альтернативные рынки. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром. Потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе, будут переориентироваться на альтернативные рынки», - сказал Песков.

Запрет на поставки угля из России в страны Евросоюза, который содержится в пятом пакете санкций, начнет действовать с августа 2022 года. Кроме того, в юбилейный список ограничений входит и запрет на приобретение, импорт или передачу других твердых ископаемого топлива в ЕС. Согласно данным документа, ежегодный объем импорта угля в страны Евросоюза на данный момент составляет 8 млрд евро.

Ранее федеральный канцлер Олаф Шольц сообщил, что Берлин должен отказаться от импорта российского угля в течение ближайших 120 дней. Именно такой переходный период предусмотрен европейскими санкциями.