«Молдовагаз» не внесла аванс «Газпрому» за поставки в сентябре

Общая сумма транша за сентябрь составляет почти 36 миллионов долларов.

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Энергетическая компания «Молдовагаз» сообщила, что перевела российской корпорации «Газпром» $41,71 млн за поставленный в августе природный газ из России. При этом отмечено, что авансовый платеж за сентябрь перечислен не был.

«Накануне внешнему поставщику был перечислен транш в размере $9,67 млн, а также дополнительно $2 млн в качестве авансовой платы за первую половину сентября», - следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте «Молдовагаза».

Также уточняется, что общая сумма платежа за указанный период составляет почти 36 миллионов долларов.

Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии, вице-премьер Андрей Спыну в режиме видеоконференцсвязи обсудили актуальные вопросы взаимодействия. В частности, стороны коснулись реализации протокола от 29 октября прошлого года по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.