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Глава «Газпрома» и вице-премьер Молдавии обсудили оплату газа

Елизавета Потейчук
20:29 30.08.2022
Миллер и Спыну, в частности, затронули тему реализации протокола от 29 октября прошлого года по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.
Глава «Газпрома» и вице-премьер Молдавии обсудили оплату газа
© Фото: Frank Rumpenhorst dpa Globallookpress
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Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии, вице-премьер Андрей Спыну в режиме видео-конференц-связи обсудили актуальные вопросы взаимодействия. В частности, стороны коснулись реализации протокола от 29 октября прошлого года по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.

«Отдельно была подчеркнута необходимость оплаты молдавской стороной дальнейших поставок российского газа в контрактные сроки и в полном объеме», - говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.

Ранее «Молдовагаз» попросил российский «Газпром» отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь до конца четвертого квартала. Кроме того, компания вынуждена просить о прямой государственной помощи либо об оплате исторических долгов АО «Термоэлектрика» от правительства для покрытия кассового разрыва за август-сентябрь.

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