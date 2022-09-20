Появились кадры попавшей в смертельное ДТП машины актера Пускепалиса

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Попавший в смертельное дорожно-транспортное происшествие автомобиль Ford Transit с актером Сергеем Пускепалисом задел по касательной фуру. После этого он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

В распоряжении «Звезды» появились эксклюзивные кадры с места гибели актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Из них видно, что автомобиль получил сильные повреждения от столкновения с двумя фурами.

Напомним, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб сегодня в аварии в Ярославской области. Столкновение произошло около одиннадцати часов утра на 201-м километре автодороги М8.

Также скончался и водитель машины Ford Transit.