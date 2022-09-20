В ЦИК РФ заявили, что в России будут действовать участки для голосования на референдумах

По словам зампреда ЦИК, комиссия поможет республикам и областям, объявившим о проведении референдумов по вхождению в состав РФ.

© Фото: Елена Копылова, РИА Новости

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации организует несколько десятков участков на территории России для проведения голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«На территории России будут десятки избирательных участков, в организации которых мы всегда и для других стран, и в данном случае предоставляем возможность. Избирательные участки будут открыты, будут работать», - передает его слова «Интерфакс».

По его словам, комиссия поможет республикам и областям, объявившим о проведении референдумов по вхождению в состав России.

Также он выразил уверенность, что наблюдатели и от России, и от ЦИК РФ будут на референдумах и достойно выполнят эту миссию.

Ранее ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области решили провести референдумы по вхождению в состав РФ. Решение администраций регионов прокомментировали Сергей Лавров и Вячеслав Володин.