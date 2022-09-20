Вооруженный захватчик банка в Кутаиси снял чеку с гранаты и грозится взорвать ее

Мужчина не отказывается от своих требований и обещает дойти до конца.

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Вооруженный мужчина, который ворвался в «Банк Грузии» в Кутаиси, снял чеку с гранаты и грозится ее взорвать. Заложники передают сотрудникам правоохранительных органов, чтобы деньги передали через окно. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Сообщается, что захватчик банка не отказывается от своих требований и обещает дойти до конца.

«Мне нечего терять, я не буду сидеть в тюрьме 25 или 30 лет», - сказал злоумышленник во время прямой трансляции в соцсетях.

Также известно, что на месте происшествия находится глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Напомним, вооруженный человек ворвался в «Банк Грузии» в Кутаиси. Он захватил заложников и требует два миллиона лари (около $704 тыс.). Местное МВД призвало СМИ и граждан не вести прямых видеотрансляций с места событий и соблюдать нормы безопасности.