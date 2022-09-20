Крах предприятий: экономист рассказал о скорых проблемах европейского бизнеса

По словам эксперта, фактически весь европейский бизнес, прежде всего немецкий, попадает в сложную ситуацию, поскольку все отрасли потребляют много энергии.

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Крупная европейская промышленность, а также малый и средний бизнес столкнутся с серьезными проблемами в связи с резким ростом на электроэнергию. Об этом «Звезде» рассказал экономист Андрей Бунич.

Фактически весь европейский бизнес, прежде всего немецкий, попадает в сложную ситуацию, поскольку все отрасли потребляют много энергии. Это касается, конечно, машиностроения, сталелитейной, химической и бумажной промышленности. Все эти отрасли попадают в кризис, потому что издержки очень сильно растут. Естественно, это касается и малого, и среднего бизнеса, сказал он.

Эксперт привел в пример различные небольшие пекарни, которые не могут позволить более высокие издержки, как, в свою очередь, крупные концерны имеют возможность занимать деньги и немного проще переживать сложные времена.

«Небольшие предприятия, семейные, которые сильно зависят от конъюнктуры, им просто придется закрываться в таких условиях, потому что потребление энергии станет невыносимым и им легче будет прекратить свою деятельность», - добавил он.

По его словам, если прекратить отапливать помещения обычным путем, люди пойдут покупать дрова, и цена на древесину сильно вырастет. При этом уже возникла ситуация, когда люди вынуждены воровать дрова - и у них нет другого выхода.

Ранее американская газета The Washington Post написала, что жители Европы воруют дрова в страхе перед надвигающейся зимой. Как отмечает издание, в нескольких европейских странах наблюдается стремительный рост цен и дефицит дров, которые называют «топливом последней надежды». На фоне этого воры крадут бревна из грузовиков, а мошенники создают сайты якобы по продаже дров, чтобы обмануть отчаявшихся покупателей.