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В Запорожской области вводятся пропуска для проезда через линию соприкосновения с украинской стороной

Андрей Аркадьев
16:11 20.09.2022
КПП Васильевка находится вблизи линии соприкосновения, там организован единственный в области пропускной пункт.
В Запорожской области вводятся пропуска для проезда через линию соприкосновения с украинской стороной
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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На подконтрольной России территории Запорожской области с 1 октября вводятся пропуска через КПП «Васильевка» для проезда через линию соприкосновения с украинской стороной. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий у себя в Telegram.

Для того чтобы выехать, необходимо лично подать заявление, чтобы въехать - его должна подать принимающая сторона.

Ранее в администрации Запорожской области был введен запрет на въезд автомобилей с коммерческим грузом с украинской стороны. Часть региона сейчас контролируется российскими силами, другая часть - официальным Киевом.

Ранее стало известно, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области проведут референдумы по вхождению в состав РФ.

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