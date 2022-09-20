В Запорожской области вводятся пропуска для проезда через линию соприкосновения с украинской стороной

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На подконтрольной России территории Запорожской области с 1 октября вводятся пропуска через КПП «Васильевка» для проезда через линию соприкосновения с украинской стороной. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий у себя в Telegram.

Для того чтобы выехать, необходимо лично подать заявление, чтобы въехать - его должна подать принимающая сторона.

Ранее в администрации Запорожской области был введен запрет на въезд автомобилей с коммерческим грузом с украинской стороны. Часть региона сейчас контролируется российскими силами, другая часть - официальным Киевом.

Ранее стало известно, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области проведут референдумы по вхождению в состав РФ.