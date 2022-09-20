Польша выставит на востоке страны американские танки Abrams и вертолеты Apache

Предполагается, что дивизия защитит страну от нападения с Брестского направления.

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Польша планирует в скором времени поставить на вооружение размещенной на востоке 18-й механизированной дивизии американские танки Abrams и вертолеты Apache. Об этом в понедельник заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Нам важно, чтобы 18-я дивизия, "Железная дивизия" сделала невозможным нападение на Польшу с востока», - заявил глава военного ведомства Польши в ходе брифинга.

Предполагается, что сформированная четыре года назад по американскому принципу дивизия защитит страну от нападения с Брестского направления. Она должна «создать непреодолимую преграду» для врага.

Напомним, в следующем году в Польше хотят выделить 3% от ВВП на проведение модернизации армии и обороны. Сейчас страна очень сильно заинтересована в приобретении новых танков.