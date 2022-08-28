Польша будет выделять 3% ВВП на модернизацию обороны

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В Польше увеличился спрос на новейшее вооружение, по этой причине с 2023 года республика выделит 3% от ВВП на проведение модернизации армии и обороны. Об этом заявил вице-премьер польского правительства и глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

«Мы заинтересованы в покупке 1 тыс. танков, которые будут построены в течение запланированного срока. Польский танк будет производиться в Южной Корее с 2026 года. Всего в Корее будет произведено 180 танков, еще 820 в Польше», - сказал он в интервью изданию Polska Times.

В последнее время Польша закупила танки Abrams и ракетные установки HIMARS американского производства, а также южнокорейские танки K2, гаубицы K9 и самолеты FA50. Блащак отметил, что недавно страна подписала рамочные соглашения на поставки вооружения, и пришло время их реализовывать.

Накануне стало известно, что Военно-воздушные силы Польши и Чехии начнут патрулировать небо над Словакией. Это случится из-за того, что страна в конце августа выведет из эксплуатации последние истребители МиГ-29 советского производства. Миссия начнется 1 сентября и продлится полтора года.