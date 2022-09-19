Президент РАН Сергеев отказался избираться на второй срок

Выборы главы академии пройдут 20 сентября, на должность претендуют два кандидата.

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев снял свою кандидатуру на выборах главы РАН. О своем решении он заявил на общем собрании академии.

«События последних дней заставляют меня снять мою кандидатуру. Это вынужденное решение», - сказал Сергеев.

Он также поблагодарил поддерживающих его коллег и заявил, что не призывает их отдавать голоса за кого-то из претендентов.

Сергеев занимал пост главы РАН один пятилетний срок - с 2017 года. После снятия его кандидатуры на пост претендуют гендиректор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» академик Геннадий Красников и глава ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН академик Дмитрий Маркович. Выборы пройдут 20 сентября.