В стране и мире Пушилин: признание Россией ДНР и спецоперация сорвали захватнические планы Киева Сергей Лебедев Украину удалось изгнать с оккупированных населенных пунктов Донбасса. © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости Читайте нас на: Признание Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и начало специальной военной операции сорвали захватнические планы киевского режима. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушили в обращении к Владимиру Путину. «Началась освободительная операция, и союзные силы Российской Федерации, Донецкой и Луганской Народных Республик стали изгонять врага с оккупированных Украиной населенных пунктов Донбасса», - добавил руководитель республики. Напомним, сегодня Денис Пушилин обратился к президенту России с просьбой рассмотреть вхождение ДНР в состав РФ, если жители за это проголосуют на референдуме. По его словам, люди ждут этого события больше всего. «Это главное чаяние людей Донбасса – быть в составе Российской Федерации. Поэтому мы абсолютно уверены в результатах референдума. И намерены его провести незамедлительно», - заявил глава республики. Денис Пушилин отметил, что референдум готовы провести незамедлительно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика