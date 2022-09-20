Путин заявил, что предприятия ОПК работают в напряженном и интенсивном режиме

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Предприятия ОПК работают в напряженном и интенсивном режиме, сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса в Кремле.

«Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме», - сказал он.

Глава государства отметил, что отечественная оборонная отрасль вносит огромный вклад в обеспечение безопасности страны и повышение боевых возможностей армии и флота.

Путин указал на прочные позиции российской оборонки на мировом рынке. Так, только за последние полгода оборонная промышленность РФ отправила зарубежным партнерам военной продукции на сумму свыше шести миллиардов долларов.

Президент также поздравил представителей российской оборонки с прошедшим накануне Днем оружейника и поблагодарил их за труд и преданность делу.