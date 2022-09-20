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В МО РФ заявили об уничтожении украинского самолета Су-24 в небе ДНР

13:46 20.09.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеский самолет сбили в района населенного пункта Новожеланное.
В МО РФ заявили об уничтожении украинского самолета Су-24 в небе ДНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского самолета Су-24 в небе Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», - отметил Конашенков. 

Игорь Конашенков озвучил и суточные результаты работы российских средств ПВО в зоне спецоперации. Было сбито 12 украинских беспилотников. Это произошло в районе населенных пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка (ДНР), Молодежное, Приозерное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка (Херсонская область). 

Также в районе города Херсон были сбиты две американские противорадиолокационные ракет HARM. Удалось уничтожить и 27 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Это произошло в районе Донецка, а также населенных пунктов Червонопоповка в ЛНР, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Веселое в Херсонской области. 

Кроме этого, официальный представитель российского оборонного ведомства подвел нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Было поражено шесть пунктов управления ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Долина, Татьяновка, Артемовск в ДНР, Лежино и Кирово в Запорожской области, а также Березнеговатое в Николаевской области. Еще было поражено 49 вражеских артиллерийских подразделений, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. 

При этом удалось уничтожить пять складов противника с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. Они находились в районах населенных пунктов Северск, Катериновка, Доброволье (ДНР), а также Брагиновка (Днепропетровская область) и Степное (Запорожская область). 

Конашенков привел и актуальные данные потерь украинской военной техники с начала спецоперации. Было уничтожено 295 самолетов, 155 вертолетов, 2 007 беспилотников, 375 ЗРК, 5 038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин РСЗО, 3 403 орудий и минометов, а также 5 719 единиц специальной военной автотехники. 

Еще Игорь Конашенков заявил об уничтожении цехов бронетанкового завода в Николаеве.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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