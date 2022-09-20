В Приморском крае вынесли приговор депутату по делу о педофилии

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Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов приговорен к 13 годам колонии строгого режима по делу о педофилии. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления Следственного комитета по региону.

Самсонова признали виновным по части «б» статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сказал собеседник агентства.

Следствие установило, что в один из дней с 1 по 31 июля 2018 года на пляжном отдых в районе улицы Лазурная во Владивостоке продемонстрировал 11-летнему сыну своего знакомого «предмет интимного характера» и довел ему информацию о его предназначении.

Ранее Солнцевский районный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера журнала «Ералаш» Илью Белостоцкого. Его признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.