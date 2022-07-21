Экс-режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии по делу о педофилии

По данным следствия, Белостоцкий совершал действия сексуального характера в отношении находившегося в беспомощном состоянии мальчика.

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Солнцевский районный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера журнала «Ералаш» Илью Белостоцкого. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

«Установлено, что Белостоцкий в период с 5-6 ноября 2018 года, находясь в своей квартире в г. Москве, совершил иные действия сексуального характера в отношении ранее знакомого ему малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии, которое лишало его возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление», - говорится в сообщении суда.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также наказание будет ужесточено для нарушителей, укрывающих факты педофилии.