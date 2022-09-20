NYT: Пентагон заявил о намерении поставлять современные танки Украине

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В Пентагоне готовы рассмотреть возможность поставок современных танков Украине. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

«Танки прямо сейчас на повестке дня, наряду с другими вопросами. Мы изучаем и планируем на будущее, какое вооружение им (Киеву. - Прим. ред.) потребуется», - сказано в статье.

При этом ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Штаты не готовы предоставить Киеву ракетные системы дальнего действия и современные танки.

Как отметил собеседник NYT, Пентагон обсуждает способы долгосрочной поддержки Киева. Утверждается, что в планах заменить находящееся на вооружении Украины советское оружие современным вооружением. Подчеркивается, что в ближайшее время Запад будет поставлять танки советских времен.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европейского союза должны воспринять всерьез просьбы Киева о поставках танков.

По ее словам, необходимо обеспечивать Киев «любым» оружием, которое нужно Украине, а кроме того, страну также необходимо поддержать денежными средствами в размере пяти миллиардов евро.