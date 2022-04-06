Госдума приняла закон о штрафах за отождествление ролей СССР и нацистской Германии

Нарушение новой статьи предусматривает наказание для граждан от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток, для должностных — 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — штраф от 10 до 25 тысяч рублей.

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Госдума приняла закон, который устанавливает ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Нарушение новой статьи предусматривает наказание для граждан от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток, для должностных — 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — штраф от 10 до 25 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафы увеличиваются от 2,5 до 5 тысяч для граждан, от 5 до 20 тысяч для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч для юридических. Протоколы смогут составлять сотрудники МВД, прокуратуры и Роскомнадзора.

Инициаторами внесенной в ноябре 2021 года статьи стали депутаты Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенаторы от республики Крым Ольга Ковитиди и от Пермского края Алексей Пушков.