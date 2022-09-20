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Военные Молдавии, Румынии и США проводят учения вблизи Приднестровья

Андрей Аркадьев
12:41 20.09.2022
Учения являются частью плана подготовки национальной армии и проводятся ежегодно с 2015 года.
Военные Молдавии, Румынии и США проводят учения вблизи Приднестровья
© Фото: Ministerul Apărării
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Военные Молдавии, Румынии и США проводят совместные учения Scutul de Foc - 2022 («Огненный щит - 2022») на полигоне Бульбоака, сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдавии.

Мероприятия проводятся с целью совершенствования навыков и повышения уровня оперативной совместимости армий стран-партнеров в многонациональных рамках, характерных для миротворческих миссий. Данные учения проводятся каждый год, начиная с 2015 года, и являются плановыми.

Полигон Бульбоака расположен в 20 километрах от зоны безопасности приднестровского конфликта.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна должна сохранять диалог с Россией. Он указал на такие страны, как Венгрия и Сербия, которые имеют возможность для общения с РФ и извлечения из этого пользы.

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