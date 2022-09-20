Путин рассказал о движении мира к многополярности и трансформации мироустройства
Путин рассказал о движении мира к многополярности и трансформации мироустройства.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин рассказал о движении мира к многополярности, а также трансформации мироустройства.
«Сейчас происходит трансформация мироустройства, и мир движется к многополярности», - отметил российский лидер на встрече с новыми послами в РФ.
Президент России подчеркнул, что уход к многополярности сейчас получает сопротивление тех, кто хочет сохранить гегемонию и все контролировать.
«То, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит Шанхайской Организации Сотрудничества», - обратился к послам президент России.