В стране и мире Путин рассказал о движении мира к многополярности и трансформации мироустройства Виктория Ивашечкина Путин рассказал о движении мира к многополярности и трансформации мироустройства. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин рассказал о движении мира к многополярности, а также трансформации мироустройства. «Сейчас происходит трансформация мироустройства, и мир движется к многополярности», - отметил российский лидер на встрече с новыми послами в РФ. Президент России подчеркнул, что уход к многополярности сейчас получает сопротивление тех, кто хочет сохранить гегемонию и все контролировать. «То, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит Шанхайской Организации Сотрудничества», - обратился к послам президент России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика