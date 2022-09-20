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Путин: РФ не свернет с суверенного курса и будет продвигать объединительную повестку дня

12:26 20.09.2022
Путин: РФ не свернет с суверенного курса и будет продвигать объединительную повестку дня
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не свернет с суверенного курса и будет продвигать объединительную повестку дня.

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