В стране и мире Совет ЕС выделил Украине пять миллиардов евро макрофинансовой помощи Анна Касаткина Транш станет вторым в предоставлении полной помощи Евросоюза Украине на сумму до девяти миллиардов евро. © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости Читайте нас на: Совет Евросоюза утвердил выделение пяти миллиардов макрофинансовой помощи Украине. Об этом говорится в распространенном заявлении. «Совет ЕС сегодня официально утвердил выделение дополнительных пяти миллиардов макрофинансовой помощи (Украине. - Прим. ред.) в срочном порядке», - говорится в сообщении. Уточняется, что помощь предоставляется Украине в форме долгосрочных кредитов на льготных условиях. Это второй этап полной макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на сумму до девяти миллиардов евро, которую Еврокомиссия анонсировала в мае, а Евросовет одобрил в конце июня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика