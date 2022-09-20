Путин наградил орденом Мужества генпрокурора ЛНР посмертно
Сергей Горенко погиб 16 сентября в результате взрыва устройства в здании Генпрокуратуры в Луганске.
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Российский президент Владимир Путин наградил орденом Мужества (посмертно) генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Горенко Сергея Сергеевича - Генерального прокурора Луганской Народной Республики (посмертно)», - сказано в документе.
Напомним, Сергей Горенко погиб в Луганске 16 сентября в результате взрыва самодельного взрывного устройства в здании Генпрокуратуры в Луганске. Также в результате трагедии погибла заместитель генпрокурора Екатерина Стекленко.