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ШОС рассмотрит заявку Турции на вступление, когда она поступит

Виктория Ивашечкина
11:35 20.09.2022
По словам посла Бахтиера Хакимова, Анкара давно участвует в работе ШОС в качестве партнера по диалогу.
ШОС рассмотрит заявку Турции на вступление, когда она поступит
© Фото: Болат Шайхинов, РИА Новости
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Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов заявил, что Шанхайская организация сотрудничества рассмотрит заявку Турции на вступление, как только она поступит. На данный момент соответствующего запроса не поступало.

Кроме того, по его словам, Турция должна соответствовать ряду критериев для вступления в ШОС, в частности, не состоять в таких блоках, как НАТО. Хакимов отметил, что Анкара давно участвует в работе ШОС в качестве партнера по диалогу, вовлекается в конкурентные практические мероприятия.

«Если заявка поступит, то она будет внимательно рассматриваться. На текущий момент нет заявки», - отметил посол, передает РИА Новости.

Бахтиер Хакимов подчеркнул, что при всех позитивных моментах, которые связывают Турцию и ШОС, есть факторы, которые будут внимательно изучаться.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах Турции вступить в ШОС. Он объяснил, что быть приглашенным гостем и страной-участником - это разные вещи, и только положение участника уравнивает Турцию с другими членами организации. 

Кроме этого, политик заявил, что Анкара не станет отчитываться перед Евросоюзом за участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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