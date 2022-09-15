В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В правительстве Венгрии заявили, что санкции обогатили Россию

Анастасия Бобылева
02:46 15.09.2022
Представитель венгерского правительства считает, что, введя санкции, Европа «выстрелила себе в ногу».
В правительстве Венгрии заявили, что санкции обогатили Россию
© Фото: Robert Michael dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Санкции ЕС против России привели к обеднению Европы, а вот Россия, напротив, стала только богаче. Об этом сказала представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

«Это оружие выстрелило в обратную сторону, Европа санкциями выстрелила себе в ногу», - передает ее комментарий РИА Новости.

Подобную мысль высказал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что ослабить Россию ограничения не смогли, а вот на экономике Европы они сказались сильно. По его словам, было введено более 11 тысяч санкций против Москвы, а спецоперация все еще продолжается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:27 В стране и мире
Опрос: большинство словаков поддерживают РФ в конфликте на Украине
01:35 Армия
Видео
Лечат всех: как проходит работа военных медиков в Донбассе
00:33 В стране и мире
Видео
Плечом к плечу с неонацистами: что движет иностранными наемниками на Украине
22:35 Спорт
Видео
«Несколько политических пунктов»: мотогонщица Нифонтова объяснила отказ от участия в «Дакаре»
16:18 В стране и мире
Видео
«Удар в самое сердце»: Алексей Пиманов выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина
Популярное
Видео
«Вихри» «Аллигаторов»: кадры работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.