Представитель венгерского правительства считает, что, введя санкции, Европа «выстрелила себе в ногу».

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Санкции ЕС против России привели к обеднению Европы, а вот Россия, напротив, стала только богаче. Об этом сказала представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

«Это оружие выстрелило в обратную сторону, Европа санкциями выстрелила себе в ногу», - передает ее комментарий РИА Новости.

Подобную мысль высказал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что ослабить Россию ограничения не смогли, а вот на экономике Европы они сказались сильно. По его словам, было введено более 11 тысяч санкций против Москвы, а спецоперация все еще продолжается.