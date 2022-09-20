Пушилин: ВС РФ и силы республик Донбасса продвигаются на Артемовском направлении

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Вооруженные силы РФ и силы Народных милиций республик Донбасса на окраинах Артемовска перешли от обороны к выдвижению в жилые кварталы. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», - добавил он.

Ранее истребитель-бомбардировщик, в сюжете «Звезды» корреспондент Алексей Алексеев рассказал, как экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожают объекты ВСУ в ходе спецоперации на Украине.