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В России полностью прекратят производство 7UP и Pepsi

Виктория Ивашечкина
10:38 20.09.2022
В марте американская компания заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков в РФ.
В России полностью прекратят производство 7UP и Pepsi
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Американская компания PepsiCo полностью прекратят производство Pepsi, Mountain Dew и 7UP в России. Об этом информирует Reuters со ссылкой на письмо компании.

«PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как компания заявила о приостановке продаж и производства», - говорится в сообщении.

В марте компания PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков в России. При этом, как подчеркивалось, компания «имеет обязанность» продолжить продавать в России молоко и детское питание. 

Напомним, санкции против России страны Запада и зарубежные компании стали вводить после 24 февраля. В тот день президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Российский глава заявил, что ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.

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