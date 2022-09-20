В России полностью прекратят производство 7UP и Pepsi

В марте американская компания заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков в РФ.

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Американская компания PepsiCo полностью прекратят производство Pepsi, Mountain Dew и 7UP в России. Об этом информирует Reuters со ссылкой на письмо компании.

«PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как компания заявила о приостановке продаж и производства», - говорится в сообщении.

В марте компания PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков в России. При этом, как подчеркивалось, компания «имеет обязанность» продолжить продавать в России молоко и детское питание.

Напомним, санкции против России страны Запада и зарубежные компании стали вводить после 24 февраля. В тот день президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Российский глава заявил, что ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.