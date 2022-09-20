В Кремле оценили возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие перспективы в настоящее время не просматриваются.
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Перспективы политико-демократического урегулирования конфликта на Украине на данный момент отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», - сказал он.
Ранее в Кремле заявили, что Москва не наблюдает перспектив для проведения переговоров российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.