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В Кремле оценили возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Анна Касаткина
10:02 20.09.2022
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие перспективы в настоящее время не просматриваются.
В Кремле оценили возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине
© Фото: Sergey Smirnov, GlobalLookPress
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Перспективы политико-демократического урегулирования конфликта на Украине на данный момент отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», - сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что Москва не наблюдает перспектив для проведения переговоров российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

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