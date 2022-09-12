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В Кремле не видят перспектив для переговоров Путина и Зеленского

Алексей Курильченко
13:12 12.09.2022
Дмитрий Песков отметил, что предложение президента Турции по помощи в организации переговоров на данный момент не востребовано.
В Кремле не видят перспектив для переговоров Путина и Зеленского
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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На данный момент Москва не наблюдает перспектив для проведения переговоров российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», - заявил Песков журналистам.

Также, по словам Пескова, на данный момент предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по помощи в организации переговоров также не востребованы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако при затягивании процесса договориться будет сложнее. Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к переговорному процессу.

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