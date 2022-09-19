МО РФ показало кадры работы бронемашины на передовой спецоперации от лица стрелка

Бронегруппа наносит огневое поражение противнику, когда он выдвигается значительными группами с фланга или тыла.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России показало кадры подразделений бронегруппы морской пехоты Тихоокеанского флота на передовых позициях спецоперации. На кадрах можно увидеть работу бронемашины в составе группы от лица стрелка.

Как рассказал командир роты Влад, именно бронегруппа наносит огневое поражение противнику, когда он выдвигается значительными группами с фланга или тыла.

«Бронегруппа является очень мобильной. И в принципе времени достаточно для того, чтобы подъехать, отработать и помочь пехоте... Экипажи работают очень слаженно. Все выполняют свою работу на сто процентов», - отметил он.

По словам командира роты, от действий бронегруппы противник несет значительные потери.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне специальной военной операции. Экипажи армейской авиации наносят огневое поражение противнику, уничтожая живую силу, легкую и тяжелую технику Вооруженных сил Украины.