МО РФ показало кадры работы бронемашины на передовой спецоперации от лица стрелка
Минобороны России показало кадры подразделений бронегруппы морской пехоты Тихоокеанского флота на передовых позициях спецоперации. На кадрах можно увидеть работу бронемашины в составе группы от лица стрелка.
Как рассказал командир роты Влад, именно бронегруппа наносит огневое поражение противнику, когда он выдвигается значительными группами с фланга или тыла.
«Бронегруппа является очень мобильной. И в принципе времени достаточно для того, чтобы подъехать, отработать и помочь пехоте... Экипажи работают очень слаженно. Все выполняют свою работу на сто процентов», - отметил он.
По словам командира роты, от действий бронегруппы противник несет значительные потери.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне специальной военной операции. Экипажи армейской авиации наносят огневое поражение противнику, уничтожая живую силу, легкую и тяжелую технику Вооруженных сил Украины.