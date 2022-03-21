Эксперт объяснил, чем чревата установка VPN

Установка VPN предполагает, что весь трафик мобильного устройства будет проходить через специальный сервер, что несет в себе некоторые риски для пользователя. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт в области IT Артем Геллер.

«Если говорить технически и популярно для простого читателя, то это весь ваш трафик проходит через специальный сервер, который где-то установлен.То есть, все ваши данные меняют свое местоположение, меняют IP. Это место может находиться в Германии, во Франции, в Италии. Где угодно. С безопасностью здесь все довольно сложно», - объяснил специалист.

Он добавил, что то, насколько будет безопасен VPN-сервис, зависит от ряда факторов, и в некоторых случаях персональные данные пользователя могут, по словам Артема Геллера, оказаться в открытом доступе.

«Все очень зависит от того места, где вы арендуете VPN. Или каким образом он у вас появился. Он действительно создает анонимность для других ресурсов, подменяя геолокацию пользователя, но по факту весь ваш трафик проходит через какой-то узел. И тут все упирается в благонадежность того человека, той организации, с которой вы взаимодействуете, у которой есть VPN, который вы используете. Очень часто бывает, что на бесплатных VPN-серверах и этих организациях обезличенные персональные данные продаются вполне себе открыто, даже не на черном рынке. Для всяких маркетинговых и аналитических агентств они важны для использования, для рекламных кампаний», - поделился информацией эксперт.

Ранее председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что на территории России заблокировано уже порядка 20 популярных сервисов VPN. Он при этом добавил, что Роскомнадзор проводит ежедневную работу по блокировке таких сервисов.