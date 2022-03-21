Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснил, чем чревата установка VPN

Роман Захаров
14:34 21.03.2022
По словам специалиста Артема Геллера, после установки VPN пользователь рискует столкнуться с утечкой в Сеть персональных данных.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Rafael Henrique. KeystonePressAgency. globallookpress
Читайте нас на:

Установка VPN предполагает, что весь трафик мобильного устройства будет проходить через специальный сервер, что несет в себе некоторые риски для пользователя. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт в области IT Артем Геллер.

«Если говорить технически и популярно для простого читателя, то это весь ваш трафик проходит через специальный сервер, который где-то установлен.То есть, все ваши данные меняют свое местоположение, меняют IP. Это место может находиться в Германии, во Франции, в Италии. Где угодно. С безопасностью здесь все довольно сложно», - объяснил специалист.

Он добавил, что то, насколько будет безопасен VPN-сервис, зависит от ряда факторов, и в  некоторых случаях персональные данные пользователя могут, по словам Артема Геллера, оказаться в открытом доступе.

«Все очень зависит от того места, где вы арендуете VPN. Или каким образом он у вас появился. Он действительно создает анонимность для других ресурсов, подменяя геолокацию пользователя, но по факту весь ваш трафик проходит через какой-то узел. И тут все упирается в благонадежность того человека, той организации, с которой вы взаимодействуете, у которой есть VPN, который вы используете. Очень часто бывает, что на бесплатных VPN-серверах и этих организациях обезличенные персональные данные продаются вполне себе открыто, даже не на черном рынке. Для всяких маркетинговых и аналитических агентств они важны для использования, для рекламных кампаний», - поделился информацией эксперт.

Ранее председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что на территории России заблокировано уже порядка 20 популярных сервисов VPN. Он при этом добавил, что Роскомнадзор проводит ежедневную работу по блокировке таких сервисов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:06 В стране и мире
Видео
Блогер Эдвард Бил получил реальный срок
12:48 В стране и мире
В ЛДПР ответили на сообщения об ухудшении состояния Жириновского
12:59 В стране и мире
Видео
ФСБ просит суд запретить деятельность Meta в России немедленно
12:18 В стране и мире
В Кремле заявили, что украинские националисты не выпускают людей по гуманитарным коридорам
12:15 В стране и мире
Видео
Песков заявил, что Путину с Зеленским на встрече пока нечего будет фиксировать
Популярное
Видео
МО РФ показало видео уничтожения украинского центра подготовки с наемниками под Житомиром
Прокурор на суде по Meta объяснил, будут ли признавать экстремистами пользователей Facebook и Instagram
Видео
Танки, «Тайфуны», БТР: МО РФ опубликовало кадры выдвижения подразделений в Сумской области
Видео
Опубликовано видео с предполагаемого места крушения пассажирского Boeing в Китае
Видео
МО РФ: группа вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила 15 единиц украинской бронетехники за ночь
Видео
Удар «Форпоста»: МО РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотником бронетехники ВСУ
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.