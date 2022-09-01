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ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ

09:09 01.09.2022
Украинские диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от станции.
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
© Фото: Victor, XinHua, Globallookpress
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Министерство обороны России сообщает, что ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ. По данным ведомства, попытка захвата произошла 1 сентября около 06:00 по московскому времени.

Сообщается, что две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции.

Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации.

Помимо этого, с 08:00 часов ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Васильевки и Запорожской АЭС. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока.

Ранее ВСУ пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо для реакторов. Предыдущая попытка украинских военнослужащих устроить провокацию с созданием техногенной катастрофы, совершенная с помощью БПЛА, оказалась неудачной.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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