ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
Министерство обороны России сообщает, что ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ. По данным ведомства, попытка захвата произошла 1 сентября около 06:00 по московскому времени.
Сообщается, что две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции.
Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации.
Помимо этого, с 08:00 часов ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Васильевки и Запорожской АЭС. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока.
Ранее ВСУ пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо для реакторов. Предыдущая попытка украинских военнослужащих устроить провокацию с созданием техногенной катастрофы, совершенная с помощью БПЛА, оказалась неудачной.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов