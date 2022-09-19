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Российский разведчик рассказал о западном оружии и электронике у ВСУ

Виктория Ивашечкина
08:15 19.09.2022
Также военный подчеркнул, что не берет ничего в качестве трофеев.
Российский разведчик рассказал о западном оружии и электронике у ВСУ
© Фото: U.S. DepartmentofDefense
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ВСУ располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания. Об этом заявил боец подразделения разведки ВС РФ с позывным «Ладан».

«У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего - электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо», - цитирует РИА Новости слова военного.

Он также рассказал, что сам не берет ничего в качестве трофеев.

«Один раз столкнулись: лежал "Джавелин", а парень его попытался поднять. Под ним лежал "сюрприз", в итоге, парень "двухсотый" теперь, погиб. По этой причине, я, допустим, стараюсь вообще ничего не трогать», - уточнил боец с позывным «Ладан».

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что около 10,6 миллиардов долларов составил объем военной помощи, выделенной Соединенными Штатами для Украины. При этом весь этот объем был выделен киевским властям во время президентства Джо Байдена. Тем не менее, как отметил Блинкен, США продолжат поставлять украинским войскам военное снабжение.

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