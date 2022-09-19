В Японии госпитализировали почетного императора Акихито

Как сообщается, утром 19 сентября он в сопровождении супруги направился в госпиталь при Токийском университете.

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Почетного императора Японии Акихито госпитализировали в понедельник, 19 сентября, для операций на глазах

Сегодня утром в сопровождении своей жены почетной императрицы Митико 89-летний Акихито направился в госпиталь при Токийском университете. Там ему проведут операцию по удалению катаракты на левом глазу. Об этом информирует телеканал NHK.

В воскресенье, 25 сентября, ему сделают операцию по удалению на правом глазу катаракты и глаукомы. Как уточняется, решение об операциях было принято врачами из-за прогрессирования помутнения хрусталика. Также были обнаружены симптомы глаукомы на правом глазу.

Напомним, летом у почетного императора диагностировали правостороннюю сердечную недостаточность. Заболевание обнаружили врачи Госпиталя Университета Токио. Сообщалось, что с конца июня Акихито принимает лекарства.