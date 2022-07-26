Врачи обнаружили у почетного императора Японии сердечную недостаточность

С конца июня Акихито принимает лекарства, сейчас его состояние улучшается.

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У 88-летнего почетного императора Японии Акихито, отрекшегося от престола в апреле 2019 года, диагностировали правостороннюю сердечную недостаточность. Заболевание обнаружили врачи Госпиталя Университета Токио.

Японское агентство Киодо со ссылкой на управление императорского двора сообщает, что с конца июня Акихито принимает лекарства. Сейчас его состояние улучшается.

Напомним, что 8 июля в городе Нара был застрелен экс-премьер Японии Синдзо Абэ. В момент нападения он выступал с речью перед избирателями.

Убийца использовал самодельный дробовик, способ изготовления которого он узнал в Сети. Абэ госпитализировали в больницу, где он скончался.