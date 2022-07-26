Врачи обнаружили у почетного императора Японии сердечную недостаточность
С конца июня Акихито принимает лекарства, сейчас его состояние улучшается.
© Фото: Kento NaraZUMAPRESS, globallokpress
У 88-летнего почетного императора Японии Акихито, отрекшегося от престола в апреле 2019 года, диагностировали правостороннюю сердечную недостаточность. Заболевание обнаружили врачи Госпиталя Университета Токио.
Японское агентство Киодо со ссылкой на управление императорского двора сообщает, что с конца июня Акихито принимает лекарства. Сейчас его состояние улучшается.
Напомним, что 8 июля в городе Нара был застрелен экс-премьер Японии Синдзо Абэ. В момент нападения он выступал с речью перед избирателями.
Убийца использовал самодельный дробовик, способ изготовления которого он узнал в Сети. Абэ госпитализировали в больницу, где он скончался.