Патрушев прибыл в Китай с визитом

Секретарь российского Совбеза поднимет на встрече широкий спектр тем, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в области безопасности.

© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев прибыл в Китай. В программе визита двусторонние встречи и консультации по вопросам безопасности.

«Проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем», - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совбеза РФ в ответ на вопрос о программе пребывания Патрушева в КНР.

Кроме того, секретарь российского Совбеза поднимет на встрече широкий спектр тем, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в области безопасности. Стороны также обсудят вопросы в развитие договоренностей, достигнутых на недавней встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Лидеры двух стран встретились ранее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане и обсудили вопросы политики, экономики и безопасности.