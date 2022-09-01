Глава Казахстана Токаев предложил ограничить срок президентского мандата

В данный момент президент республики избирается на 5 лет с невозможностью переизбрания более двух раз подряд.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением об ограничении срока президентского мандата. Он озвучил вариант длительностью в 7 лет.

«Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено», - цитирует Токаева РИА Новости.

В настоящий момент глава государства избирается на 5 лет с условием невозможности переизбрания одного и того же лица более двух раз подряд.

Ранее Токаев подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане. Указ будет введен в действие с 8 июня 2022 года. До подписания указа в Казахстане действовали 14 областей.