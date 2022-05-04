Токаев подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане

Указ будет введен в действие с 8 июня 2022 года. До подписания указа в Казахстане действовали 14 областей.

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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании в стране трех новых областей - Улытау, Жетису и Абай. Об говорится в сообщении пресс-службы президента.

«Образовать...область Абай с административным центром в городе Семее...область Жетису с административным центром в городе Талдыкоргане...область Улытау с административным центром в городе Жезказгане...», - утверждается документом.

Указ будет введен в действие с 8 июня 2022 года. Напомним, что до этого в Казахстане было 14 областей и три города республиканского значения.

Ранее, 29 апреля, Токаев выступил с предложением провести в стране референдум по внесению поправок в конституцию страны. Глава государства напомнил, что последний раз референдум в Казахстане проходил в 1995 году - тогда утверждали действующий основной закон страны.

Обратившись к такой форме изъявления граждан, стране удастся укрепить курс на всестороннюю демократизацию, отметил казахстанский президент.