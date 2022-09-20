«Работы много»: командир расчета РСЗО «Ураган» рассказал об уничтожении националистов в зоне спецоперации

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Минобороны России опубликовало кадры боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО), выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Боевые машины реактивных систем залпового огня ЦВО прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям ВСУ, а также наемников. Боевая работа ведется постоянно и как говорят сами артиллеристы, даже нет времени передохнуть.

«Работаем по живой силе, открытой и укрытой, по легкобронированной технике. Работы много, работаем часто. Цель была колонна. Было два пристрелочных. Получилось, что с первого раза накрыли и второй очередью подавили», - рассказал начальник расчета РСЗО «Ураган» с позывным «Вектор».

Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов. В Центральном военном округе отмечают высокую эффективность применения РСЗО «Ураган» за счет мобильности и огневой мощи, а также высоко оценивают действия расчетов.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.