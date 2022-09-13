Пушилин: Запад бросил наемников, задержанных в ДНР

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Страны, которые направляли на Украину своих наемников, фактически их бросили. Представители этих стран не пытаются выйти на контакт с ДНР, чтобы обсудить ситуацию с задержанными в республике бойцами. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«По факту да... Пример плохой для всех тех желающих, которые хотят поехать зарабатывать деньги, убивая русских на освобожденных территориях, а также в республиках Донбасса», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Также глава ДНР сообщил о ходе следствия над задержанными наемниками.

«Все в рамках нашего законодательства, то есть апелляция сейчас проходит по тем, кому вынесены приговоры. Никаких изменений нет, никто не выходил на связь из тех стран, из которых они прибыли»,- заявил Пушилин.

Ранее Пушилин рассказал о том, что на направлении Святогорска были замечены польские наемники. Сам же город, по его словам, не контролируют ни власти Украины, ни союзные войска.