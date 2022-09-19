В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Двое погибших: ВСУ обстреляли Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS

Максим Крюков
22:40 19.09.2022
Кроме того, в результате удара три человека получили тяжелые ранения.
Двое погибших: ВСУ обстреляли Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Вооруженные силы Украины нанесли удар из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства по поселку городского типа Пришиб в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, в результате обстрела погибли два человека, еще трое получили тяжелые ранения.

Кроме того, в населенном пункте уничтожена сельскохозяйственная техника, пять зданий свинофермы, а также разрушен частный склад с зерном, вместимость которого составляет сто тонн.

Ранее Владимир Рогов заявил, что в Бердянске Запорожской области был обнаружен схрон с боеприпасами, флагами Украины и амуницией ВСУ. По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, в настоящее время проверяется их причастность к совершению преступлений в составе диверсионно-разведывательной группы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:13 В стране и мире
Главы спецслужб Таджикистана и Киргизии подписали протокол о стабилизации обстановки на границе
19:35 В стране и мире
Глава МВД Польши подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян
16:16 Армия
Видео
МО РФ: США и Украина не ответили, зачем экстренно уничтожили документы о работе биолабораторий
14:12 В стране и мире
Видео
Улица усыпана телами: что известно об обстреле ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
14:53 В стране и мире
Видео
Мантуров заявил о необходимости решить вопрос о включении алкоголя в параллельный импорт
Популярное
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.