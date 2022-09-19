Двое погибших: ВСУ обстреляли Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS

Кроме того, в результате удара три человека получили тяжелые ранения.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства по поселку городского типа Пришиб в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, в результате обстрела погибли два человека, еще трое получили тяжелые ранения.

Кроме того, в населенном пункте уничтожена сельскохозяйственная техника, пять зданий свинофермы, а также разрушен частный склад с зерном, вместимость которого составляет сто тонн.

Ранее Владимир Рогов заявил, что в Бердянске Запорожской области был обнаружен схрон с боеприпасами, флагами Украины и амуницией ВСУ. По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, в настоящее время проверяется их причастность к совершению преступлений в составе диверсионно-разведывательной группы.